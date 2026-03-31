В Ижевске осудили машиниста, который заправлял чужие машины дизелем за деньги фирмы

11:49, 31 марта, 2026
Максим Александров
Максим Александров
#Удмуртия\n#колония\n#обман
Источник фото: ИА «Сусанин»
За это он проведёт два с половиной года в колонии.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска за деньги коммерческой организации заправлял чужие машины. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Мужчина работал в коммерческой компании. У него была топливная карта, на деньги с которой он должен был заправлять трактор и каток. 

Но с июня по ноябрь 2023 года мужчина использовал служебную карту для заправки чужих машин. На это ушло больше 7,6 тыс. литров дизеля. Ущерб для компании — более 454 тыс. рублей.

Кроме того, машинист украл топливные карты у двух коллег и заправил посторонние автомобили. Тут добавилось ещё около 1,9 тыс. литров на 168 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в растрате и краже. Назначено наказание — два года и шесть месяцев колонии общего режима. Компания подала иск о возмещении ущерба, суд его удовлетворил.

