Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска за деньги коммерческой организации заправлял чужие машины. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Мужчина работал в коммерческой компании. У него была топливная карта, на деньги с которой он должен был заправлять трактор и каток.

Но с июня по ноябрь 2023 года мужчина использовал служебную карту для заправки чужих машин. На это ушло больше 7,6 тыс. литров дизеля. Ущерб для компании — более 454 тыс. рублей.

Кроме того, машинист украл топливные карты у двух коллег и заправил посторонние автомобили. Тут добавилось ещё около 1,9 тыс. литров на 168 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в растрате и краже. Назначено наказание — два года и шесть месяцев колонии общего режима. Компания подала иск о возмещении ущерба, суд его удовлетворил.