Жителя Ижевска отправили в колонию на четыре года за выстрел в глаз своему знакомому

15:22, 20 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#суд\n#колония
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
Свою вину он не признал.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска взяли под стражу в зале суда за то, что он выстрелил из огнестрельного оружия в глаз своему знакомому.  

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, инцидент произошёл в октябре 2024 года в районе Якшур-Бодьинского тракта. Двое знакомых сидели в машине. Начался конфликт, и в какой-то момент один из них достал оружие и нажал на спуск.

Пуля попала в глаз. Врачи зафиксировали последствия: размозжение глазного яблока. Кроме того, лицо мужчины оказалось обезображено.

В суде стрелок свою вину не признал. Единственное, что сыграло в пользу подсудимого — состояние здоровья. Приговор — четыре года колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

#Ижевск\n#суд\n#колония