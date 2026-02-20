Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска взяли под стражу в зале суда за то, что он выстрелил из огнестрельного оружия в глаз своему знакомому.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, инцидент произошёл в октябре 2024 года в районе Якшур-Бодьинского тракта. Двое знакомых сидели в машине. Начался конфликт, и в какой-то момент один из них достал оружие и нажал на спуск.

Пуля попала в глаз. Врачи зафиксировали последствия: размозжение глазного яблока. Кроме того, лицо мужчины оказалось обезображено.

В суде стрелок свою вину не признал. Единственное, что сыграло в пользу подсудимого — состояние здоровья. Приговор — четыре года колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.