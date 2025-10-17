Завьялово. Удмуртия. Три церемонии бракосочетания провели в исправительной колонии №1 в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

В один день трое осуждённых взяли в жёны своих избранниц. В специальной комнате свиданий в колонии новобрачные обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака.

Отмечается, что, отбывая наказание в исправительном учреждении, осуждённые регулярно обменивались письмами, разговаривали по телефону с возлюбленными и ходили на краткосрочные свидания со своими девушками. Чтобы отпраздновать важное событие в жизни, им предоставили длительное свидание в три дня.

Сотрудники колонии отмечают, что поддержка семьи способствует успешному исправлению осуждённых и их социальной адаптации после освобождения. Они осознают ответственность, из-за чего поддерживают дисциплину, и, чтобы быть рядом с близкими, стремятся к условно-досрочному освобождению.