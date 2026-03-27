Воткинск. Удмуртия. Двух молодых людей осудили за поджог сотовой вышки связи в Воткинске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

На момент преступления диверсанты были ещё несовершеннолетними. 15 февраля 2025 года парни вступили в сговор. Люди, которые действовали в интересах иностранного государства, пообещали им вознаграждение. От молодых людей они требовали поджечь вышку ООО «Т2 Мобайл» в Воткинске. Ущерб от их действий составил более 40 тыс. рублей. Позже его возместили.

В суде оба признали вину частично, однако суд решил, что они виновны. Одному из них предстоит отбывать наказание в колонии общего режима шесть лет и девять месяцев, другому — шесть лет и три месяца.