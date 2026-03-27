Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид

Более шести лет двое молодых диверсантов из Удмуртии проведут в колонии за поджог вышки сотовой связи

15:59, 27 марта, 2026
Максим Александров
Более шести лет двое молодых диверсантов из Удмуртии проведут в колонии за поджог вышки сотовой связи
15:59, 27 марта, 2026
Максим Александров
71
0
#Воткинский район\n#диверсанты\n#поджог\n#колония
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
71
0

На момент преступления оба были несовершеннолетними.

Воткинск. Удмуртия. Двух молодых людей осудили за поджог сотовой вышки связи в Воткинске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. 

На момент преступления диверсанты были ещё несовершеннолетними. 15 февраля 2025 года парни вступили в сговор. Люди, которые действовали в интересах иностранного государства, пообещали им вознаграждение. От молодых людей они требовали поджечь вышку ООО «Т2 Мобайл» в Воткинске. Ущерб от их действий составил более 40 тыс. рублей. Позже его возместили.

В суде оба признали вину частично, однако суд решил, что они виновны. Одному из них предстоит отбывать наказание в колонии общего режима шесть лет и девять месяцев, другому — шесть лет и три месяца. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:59, 27 марта, 2026
Максим Александров
71
0
#Воткинский район\n#диверсанты\n#поджог\n#колония