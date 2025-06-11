Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года самым тёплым днём оказался 10 июня. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

На всех метеостанциях региона температура воздуха превысила +31 градус по Цельсию. Теплее всего было в Сарапуле, там воздух прогрелся до +32 градусов.

Напомним, что 10 июня в Ижевске обновился абсолютный суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который держался с 1977 года. На метеостанции зафиксировали отметку +31,7 градуса.