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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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10 июня стал самым тёплым днём в Удмуртии с начала 2025 года

12:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
10 июня стал самым тёплым днём в Удмуртии с начала 2025 года
12:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Удмуртия\n#жара\n#лето\n#температура воздуха
Источник фото: ИА «Сусанин»
104
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На всех метеостанциях столбик термометра превысил отметку +31 градус.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года самым тёплым днём оказался 10 июня. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова. 

На всех метеостанциях региона температура воздуха превысила +31 градус по Цельсию. Теплее всего было в Сарапуле, там воздух прогрелся до +32 градусов.

Напомним, что 10 июня в Ижевске обновился абсолютный суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который держался с 1977 года. На метеостанции зафиксировали отметку +31,7 градуса. 

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12:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Удмуртия\n#жара\n#лето\n#температура воздуха