Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

До рекордных значений похолодало в Ижевске 9 и 10 марта

11:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
До рекордных значений похолодало в Ижевске 9 и 10 марта
11:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
346
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#весна\n#рекорды\n#похолодание
Источник фото: ИА «Сусанин»
346
0

В Удмуртии в эти дни максимально столбик термометра опустился до -29,6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 и 10 марта обновились рекорды температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В понедельник на метеостанции «Ижевск» похолодало до -26,2 градусов. В результате оказался обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха 1981 года, когда похолодало до -24,4 градусов.

Ночью 10 марта в Ижевске зафиксировали температуру -25,2 градусов и вновь был обновлен рекорд 1981 года.

В Удмуртии ночью и утром 9 и 10 марта столбик термометра опускался до -23,3…-29,6 градусов по Цельсию. Такое похолодание было связано с вторжением холодного арктического воздуха. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:05, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
346
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#весна\n#рекорды\n#похолодание