Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 и 10 марта обновились рекорды температуры воздуха. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В понедельник на метеостанции «Ижевск» похолодало до -26,2 градусов. В результате оказался обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха 1981 года, когда похолодало до -24,4 градусов.

Ночью 10 марта в Ижевске зафиксировали температуру -25,2 градусов и вновь был обновлен рекорд 1981 года.

В Удмуртии ночью и утром 9 и 10 марта столбик термометра опускался до -23,3…-29,6 градусов по Цельсию. Такое похолодание было связано с вторжением холодного арктического воздуха.