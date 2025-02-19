С начала года из республики в азиатскую страну вывезли почти 180 тонн данной продукции.
Ижевск. Удмуртия. В четыре раза увеличился экспорт субстрата шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
С 1 января по 19 февраля 2025 года из УР вывезено 178 тонн субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан, что выше в 4,45 раза аналогичного периода 2024 года (40 тонн).
Так, 17 февраля Управлением на территории Удмуртской Республики была проконтролирована отправка 20 т субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан. В ходе досмотра был отобран образец и направлен для исследования в Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.
По итогам досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат.
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