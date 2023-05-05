Новое здание вокзала появится в удмуртском Кизнере

Кизнер. Удмуртия. В посёлке Кизнер в Удмуртии появится новое здание железнодорожного вокзала. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Минжортранса республики Алексей Горбачёв по итогам рабочей поездки в Кизнерский район.

«Здесь у нас будет строиться новое здание вокзала. Необходимость в этом есть. Старый вокзал слишком маленький и не отвечает современным требованиям. Хотя направление для жителей региона очень востребованное. Совместно с ГЖД уже разрабатываем проект, в 2024 году приступим к работам. Историческое здание старого вокзала останется и станет музеем», — заявил министр.

Напомним, в сентябре 2021 года подобная «реновация» произошла в Можге, где историческое здание перевели в музей, а рядом открыли современный терминал. Оба исторических здания вокзалов в Кизнере и Можге были построены в 1916 году по проекту архитектора Алексея Щусева — автора таких московских проектов как здание Казанского вокзала, главный фасад здания КГБ на Лубянке и мавзолей Ленина. Оба удмуртских вокзала были внесены в список объектов культурного наследия.

Также Алексей Горбачёв проверил состояние автодороги «Бемыж – Крымская Слудка», по которой ему часто пишут жители. Ремонт здесь необходим на 18 километрах. В 2023 году в рамках содержания решено обновить плохой участок около деревни Русский Сарамак. К полноценному ремонту дороги планируют приступить до 2028 года.