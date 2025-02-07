Какмож. Удмуртия. В школе села Какмож Вавожского района продолжается капитальный ремонт. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии в своём ТГ-канале.

«Новый подрядчик – компания «Столичная» – приступил к работе в начале декабря 2024 года. На объект оперативно завезён необходимый строительный материал, в том числе и плиты перекрытия на здание пищеблока и ежедневно работает не менее 20 человек. В настоящее время демонтировано старое покрытие кровли, идёт ремонт стропильной системы, монтаж кровли и водосточной системы», — говорится в сообщении.

На объекте завершено обследование межэтажных перекрытий, идёт усиление конструкций, возведены кирпичные перегородки.

Напомним, весной 2024 года на ремонт здания было выделено 119 млн рублей. В октябре 2024 года контракт с подрядчиком решили разорвать. Власти намерены уложиться в срок — к декабрю 2025 года.