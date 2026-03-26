Большая Уча. Удмуртия. Жители села Большая Уча в Удмуртии подвергли сомнению, успеют ли отремонтировать местную школу в срок. Об этом спросили главу Можгинского района республики Александра Васильева в соцсетях.

Руководитель муниципалитета ответил, что был заключён муниципальный контракт с Можгинским строительным объединением (АО «МСО»). В настоящее время подрядная организация приступила к выполнению работ — ведётся демонтаж помещений столовой и санузлов. Планируется начать новый учебный год 1 сентября 2026 года.

«Запланировано сделать очень много, успеют ли за пять месяцев всё отремонтировать, чтобы мы, родители, уже в сентябре повели детей в обновлённую школу», — засомневалась Галина Коробейникова.

Александр Васильев ответил, что таковы условия контракта, и подрядчик, участвуя в торгах, видел эти сроки и готов в них уложиться.

Отметим, что по данным портала «Селдон Базис», АО «МСО» работает с 1998 года. У компании есть семь действующих лицензий. Баланс компании составляет 985 млн рублей.