Какмож. Удмуртия. Строительные работы в Какможской школе в Удмуртии выполнены на 88%. Как сообщил в соцсетях глава Вавожского района республики Сергей Зорин, строители уверенно движутся к намеченным срокам сдачи объекта.

«Завершается ремонт учебных классов блока А. Уже началась установка необходимой сантехники — раковин и водонагревателей. Приступают к сборке школьной мебели. Идёт установка замочных скважин и замков. Одновременно ведутся работы по благоустройству территории вокруг школы. Здесь появится новая современная спортивная площадка, где ребята смогут заниматься спортом и проводить активный досуг», — рассказал Сергей Зорин.

Он напомнил, что школьники вернутся в родные стены после новогодних каникул.