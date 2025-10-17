Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Строительные работы в Какможской школе в Удмуртии выполнены на 88%

13:37, 17 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Строительные работы в Какможской школе в Удмуртии выполнены на 88%
13:37, 17 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Вавожский район\n#ремонт школ
Источник фото: Кадр из видео (Сергей Зорин VK)
105
0

Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Какмож. Удмуртия. Строительные работы в Какможской школе в Удмуртии выполнены на 88%. Как сообщил в соцсетях глава Вавожского района республики Сергей Зорин, строители уверенно движутся к намеченным срокам сдачи объекта.

«Завершается ремонт учебных классов блока А. Уже началась установка необходимой сантехники — раковин и водонагревателей. Приступают к сборке школьной мебели. Идёт установка замочных скважин и замков. Одновременно ведутся работы по благоустройству территории вокруг школы. Здесь появится новая современная спортивная площадка, где ребята смогут заниматься спортом и проводить активный досуг», — рассказал Сергей Зорин.

Он напомнил, что школьники вернутся в родные стены после новогодних каникул. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:37, 17 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Вавожский район\n#ремонт школ