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600 тонн реагентов запас Кезский район Удмуртии в преддверии уборки снега

12:35, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
600 тонн реагентов запас Кезский район Удмуртии в преддверии уборки снега
12:35, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Кезский район\n#уборка снега
Фото: ИА «Сусанин»
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На балансе райадминистрации находится более 476 км дорог.

Кез. Удмуртия. Кезский район Удмуртии подготовился к снегоуборке зимой. Об этом в соцсетях рассказал глава района Дмитрий Миронов. Он первым из глав муниципалитетов республики оповестил население.

«На балансе администрации района находится 476,5 км дорог и в настоящее время проводится подготовка к заключению договоров на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. В рамках заключённых договоров подрядные организации будут обязаны своевременно проводить очистку дорог от снега и обработку противогололедными составами», — написал глава района.

Он сообщил, что по району запасено 600 тонн реагентов и подготовлено 20 единиц техники.

«Подчеркну, что готовиться к холодам должны не только районные службы, но и хозяйствующие субъекты, а также управляющие компании: подходы, входные группы, ступени, пандусы на ваших объектах, учреждениях, территориях должны быть в полном порядке», — призвал Дмитрий Миронов.

12:35, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Кезский район\n#уборка снега