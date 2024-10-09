600 тонн реагентов запас Кезский район Удмуртии в преддверии уборки снега

Кез. Удмуртия. Кезский район Удмуртии подготовился к снегоуборке зимой. Об этом в соцсетях рассказал глава района Дмитрий Миронов. Он первым из глав муниципалитетов республики оповестил население.

«На балансе администрации района находится 476,5 км дорог и в настоящее время проводится подготовка к заключению договоров на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. В рамках заключённых договоров подрядные организации будут обязаны своевременно проводить очистку дорог от снега и обработку противогололедными составами», — написал глава района.

Он сообщил, что по району запасено 600 тонн реагентов и подготовлено 20 единиц техники.

«Подчеркну, что готовиться к холодам должны не только районные службы, но и хозяйствующие субъекты, а также управляющие компании: подходы, входные группы, ступени, пандусы на ваших объектах, учреждениях, территориях должны быть в полном порядке», — призвал Дмитрий Миронов.