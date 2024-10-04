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В заброшенном доме по улице 9-я Подлесная в Ижевске нашли труп женщины 

10:20, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В заброшенном доме по улице 9-я Подлесная в Ижевске нашли труп женщины 
10:20, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
0
#Ижевск\n#заброшенные здания\n#суды
Фото: СУ СКР по Удмуртии
264
0

По данным следствия, ижевский бездомный избил потерпевшую на почве ревности.

Ижевск. Удмуртия. В заброшенном доме по улице 9-я Подлесная в Ижевске нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следователи обнаружили тело 49-летней женщины 2 октября. Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого, которым стал 33-летний бездомный.

По данным следствия, 30 сентября потерпевшая и подозреваемый вместе употребляли спиртное в заброшенном доме. Во время встречи между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В результате мужчина избил собутыльницу руками и ногами. Через непродолжительное время женщина скончалась от полученных травм.

Следователь направил ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

10:20, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
264
0
#Ижевск\n#заброшенные здания\n#суды