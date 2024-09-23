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При попытке купить билеты в филармонию для свидания ижевчанин лишился более 13 тысяч рублей

16:50, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
При попытке купить билеты в филармонию для свидания ижевчанин лишился более 13 тысяч рублей
16:50, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Филармония\n#мошенники
Фото: ИА «Сусанин»
76
0

Понравившаяся ему девушка оказалась мошенницей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска, пытаясь купить билеты в филармонию, перевёл деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии следствия, 32-летний рабочий предприятия в начале сентября в соцсети познакомился с девушкой. Во время переписки она предложила мужчине сходить в филармонию и отправила ссылку на покупку билетов. Когда потерпевший через сайт перевёл деньги, то получил сообщение, что оплата не прошла и нужно отменить операцию. Девушка вновь отправила ижевчанину ссылку, перейдя по которой мужчина ввёл пароль, а затем обнаружил списание 13 400 рублей. Далее выяснилось, что знакомая удалила свой аккаунт в соцсети. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета»). В настоящее время полиция устанавливает причастных к преступлению лиц. 

16:50, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Филармония\n#мошенники