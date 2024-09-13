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За грабёж и избиение девушки в лифте осудили ижевчанина 

11:50, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За грабёж и избиение девушки в лифте осудили ижевчанина 
11:50, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
297
0
#Ижевск\n#грабеж\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
297
0

Преступление произошло в одном из домов на улице 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за грабёж и избиение девушки в лифте. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В апреле 2024 года 28-летний подсудимый проследовал за незнакомкой в лифт дома по улице 40 лет Победы. Когда лифт начал движение, мужчина потребовал у девушки мобильный телефон. Получив отказ, он несколько раз ударил её и похитил мобильный и деньги из кармана куртки девушки, после чего скрылся. Ущерб превысил десять тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объёме.

При вынесении решения суд учёл, что мужчина ранее судим, а также ряд смягчающих обстоятельств, например, службу в ВС РФ. В результате виновного отправили в колонию строгого режима на 2,5 года.

11:50, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
297
0
#Ижевск\n#грабеж\n#суды