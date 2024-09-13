За грабёж и избиение девушки в лифте осудили ижевчанина 

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за грабёж и избиение девушки в лифте. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В апреле 2024 года 28-летний подсудимый проследовал за незнакомкой в лифт дома по улице 40 лет Победы. Когда лифт начал движение, мужчина потребовал у девушки мобильный телефон. Получив отказ, он несколько раз ударил её и похитил мобильный и деньги из кармана куртки девушки, после чего скрылся. Ущерб превысил десять тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объёме.

При вынесении решения суд учёл, что мужчина ранее судим, а также ряд смягчающих обстоятельств, например, службу в ВС РФ. В результате виновного отправили в колонию строгого режима на 2,5 года.