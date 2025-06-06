Ижевск. Удмуртия. Обвиняемую в получении взятки экс-начальницу городской Службы администрации кладбищ Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о задержании Ирины Янгировой по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, обвиняемая вместе со своим заместителем Олегом Паниным получила от представителей похоронных агентств взятки на сумму свыше 2,9 млн рублей.

«Обвиняемая и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — говорится в сообщении.

Суд заключил Ирину Янгирову под стражу на два месяца, до 5 августа 2025 года.