Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Экс-начальницу Службы администрации кладбищ Ижевска заключили под стражу

14:14, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Экс-начальницу Службы администрации кладбищ Ижевска заключили под стражу
14:14, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
253
0
#взятки\n#кладбища\n#Ижевск\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
253
0

Ирина Янгирова, по данным следствия, вместе со своим заместителем получала взятки за предоставление незаконных услуг.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемую в получении взятки экс-начальницу городской Службы администрации кладбищ Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о задержании Ирины Янгировой по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, обвиняемая вместе со своим заместителем Олегом Паниным получила от представителей похоронных агентств взятки на сумму свыше 2,9 млн рублей.

«Обвиняемая и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — говорится в сообщении.

Суд заключил Ирину Янгирову под стражу на два месяца, до 5 августа 2025 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:14, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
253
0
#взятки\n#кладбища\n#Ижевск\n#суды