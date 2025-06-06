Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали экс-начальницу Службы администрации кладбищ Ижевска МКУ «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Ирину Янгирову. Об этом сообщает пресс-служба России по Удмуртии. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ.

«По версии следствия, в период с февраля 2023 года по декабрь 2024 года злоумышленники систематически получали взятки от представителя коммерческих организаций на общую сумму 2,9 млн рублей за совершение в пользу данных организаций незаконных действий, связанных с выделением земельных участков для захоронения тел умерших на закрытых для захоронения муниципальных кладбищах "Южное", "Хохряковское" и "Хохряковское-2", а также за общее покровительство при осуществлении деятельности в сфере похоронного дела и оказания ритуальных услуг», — пояснили в СК.

Напомним, ранее сообщалось о задержании замначальника Службы администрации кладбищ Ижевска. Олег Панин также обвиняется в получении особо крупной взятки. По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2024 года обвиняемый получил 3,5 млн рублей за незаконные действия, связанные с выделением земельных участков для захоронения умерших на закрытых для захоронения муниципальных кладбищах «Южное» Ижевска и «Хохряковское» Завьяловского района без законных оснований, а также за общее покровительство.