Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двух подростков, выстреливших мужчине в лицо из сигнального пистолета, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, двое 15-летних обвиняемых вечером 15 июня во дворе одного из жилых домов по улице Союзной выстрелили потерпевшему в лицо из ракетницы. Помимо этого, они распылили перцовый баллончик в лица ещё двух человек, пишет судейское сообщество республики.

В суде обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Несмотря на это, суд заключил обоих под стражу на один месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент привлёк внимание руководителя СК России Александра Бастрыкина.