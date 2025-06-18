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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске арестовали двух подростков за стрельбу из сигнального пистолета

09:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске арестовали двух подростков за стрельбу из сигнального пистолета
09:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
381
0
#Ижевск\n#подростковая жестокость\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
381
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В суде обвиняемые просили избрать иную меру пресечения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двух подростков, выстреливших мужчине в лицо из сигнального пистолета, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, двое 15-летних обвиняемых вечером 15 июня во дворе одного из жилых домов по улице Союзной выстрелили потерпевшему в лицо из ракетницы. Помимо этого, они распылили перцовый баллончик в лица ещё двух человек, пишет судейское сообщество республики.

В суде обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Несмотря на это, суд заключил обоих под стражу на один месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент привлёк внимание руководителя СК России Александра Бастрыкина.

 

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09:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
381
0
#Ижевск\n#подростковая жестокость\n#суды