Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал о ходе строительства нового терминала Ижевского аэропорта

Ижевск. Удмуртия. Работы по строительству нового терминала идут по графику. Также началось проектирование международного пункта пропуска. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

На объекте строительства нового терминала уже смонтированы все необходимые металлоконструкции. Также полностью собрана кровля, осталась только одна секция, где необходимо разместить профнастил. Также идёт работа по устройству гидроизоляции и теплоизоляции.

«Начались работы по устройству фасада. На 55% готова стоечно-ригельная система остекления. С северной части здания уже монтируется фасад. К августу рассчитываем на полное остекление. Внутри терминала уже идут работы по монтажу вентиляции. В 20-х числах июля мы приступим к установке лифтов и эскалатора. Первый этаж, в плане отделки, уже полностью завершён», — рассказал Ярослав Семёнов.

Кроме того, Удмуртия прошла все согласования в федеральных ведомствах, в том числе в таможне, и получила «зелёный свет» на строительство международного пункта пропуска. Сейчас в активной фазе находится его проектирование.