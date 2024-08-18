Трёх пропавших девочек нашли на чердаке вместе с бездомными животными в Хохряках

Ижевск. Удмуртия. В Хохряках добровольцы нашли трёх потерявшихся девочек. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Ижевск».

Около 21:00 17 августа поступила заявка, что в Ижевске пропали две девочки 10 и 13 лет. Последний раз детей видели днём в Хохряках, поэтому добровольцы сразу выехали туда. Так как местонахождение пропавших не подтвердилось, то волонтеры поисково-спасательного отряда начали опрашивать местных жителей и проверять места скопления молодежи, а также подъезды и чердаки.

В это же время в полицию Ижевска поступило сообщение о пропаже девочки 2013 года рождения. Была высокая доля вероятности, что она находится в компании двух уже разыскиваемых детей.

Ближе к 23:00 во время обследования домов все девочки были найдены на чердаке одного из домов в Хохряках. Вместе с ними на чердаке находились несколько щенков и котят.

В результате девочек вернули родителям, а животных забрала одна из добровольцев, которая взялась найти им дом.