В Глазове во дворе дома обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

Глазов. Удмуртия. В Глазове возбудили уголовное дело после обнаружения тела с признаками насильственной смерти в одном из дворов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Ранним утром 14 августа во дворе дома между улицами Парковой и Советской обнаружили труп 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В результате розыскных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый погибшего.

По версии следствия, 13 августа потерпевший пришел к подозреваемому домой по улице Парковой для совместного распития спиртного. В ходе посиделки между мужчинами возник конфликт на почве ревности к сожительнице подозреваемого, находящейся вместе с ними. Подозреваемый несколько раз ударил собутыльника ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Для того чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело во дворе дома и убрался в квартире.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Прокурор готовит ходатайство о заключении задержанного под стражу.