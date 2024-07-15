Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Футболки с удмуртским принтом появятся на полках масс-маркета

16:38, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Футболки с удмуртским принтом появятся на полках масс-маркета
16:38, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#конкурс\n#одежда\n#художники
Фото: cocreate.befree.ru
232
0

На них будет написано «IZHKAR PUT'‎ V DALEKIY KRAY».

Ижевск. Удмуртия. На полках масс-маркета можно будет купить футболки с удмуртским принтом. Об этом сообщается в телеграм-канале бренда «Befree». 

Напомним, что в июне компания запустила конкурс по созданию принта, который будет отображать идентичность любимого российского города или региона. Центр территориального развития Удмуртии поучаствовал в конкурсе и создал три принта с символикой Ижевска, Можги и Удмуртии. Дизайн одной футболки даже вызвал негодование местных жителей из-за неверных координат столицы региона и фразы «Родина Калашникова». 

15 июля организаторы подвели итоги, и принтов Центра территориального развития Удмуртии в числе 13 победителей не оказалось. Но зато выиграл принт графического иллюстратора из Ижевска под ником «SkersJ». 

«Моё родное сердце — Ижевск, но мне по душе называть его Ижкар. Здесь я родилась, здесь творю. В работе я хотела передать самобытность моего края. Сделать дизайн актуальным, в меру дерзким, но узнаваемым. Внести акценты традиционных элементов, дать возможность увидеть, как может читаться современный культурный код моего города с упором на этнос», — написала автор иллюстрации. 

На футболке девушка разместила надпись «IZHKAR PUT'‎ V DALEKIY KRAY» и известные символы Удмуртии: цветок италмас, лося и восьмиконечную звезду. Вскоре этот принт перенесут на футболки, которые появятся в магазинах бренда по всей стране.  

16:38, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#конкурс\n#одежда\n#художники