«Ижевская футболка» вызвала негодование местных жителей

Ижевск. Удмуртия. К мерчу, посвященному Удмуртии и Ижевску в частности, у местных жителей возникли вопросы.

Напомним, ранее Центр территориального развития республики опубликовал фотографии футболок с принтами Ижевска, Удмуртии и Можги. Если вопросов к «Удмуртии» и «Можге» у читателей особо не возникло, то по поводу Ижевска поднялась оживленная дискуссия.

На футболке написаны неверные координаты города – 57 градусов северной широты и два градуса восточной долготы. Это случайная точка в Северном море, находящемся от Ижевска на расстоянии не меньше трех тысяч километров.

Кроме того, вопросы ижевчан появились из-за фразы «Родина Калашникова». Защитники Центра территориального развития Удмуртии стали говорить, что, вероятно, имеется в виду автомат Калашникова, а не сам Михаил Тимофеевич, родившийся в селе Алтайского края.

Так или иначе, жители Ижевска продолжают активно обсуждать дизайн футболки.