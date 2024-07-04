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«Ижевская футболка» вызвала негодование местных жителей

15:45, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Ижевская футболка» вызвала негодование местных жителей
15:45, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
406
0
#Ижевск\n#одежда
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
406
0

Выяснилось, что на изделии нанесены неверные координаты города.

Ижевск. Удмуртия. К мерчу, посвященному Удмуртии и Ижевску в частности, у местных жителей возникли вопросы. 

Напомним, ранее Центр территориального развития республики опубликовал фотографии футболок с принтами Ижевска, Удмуртии и Можги. Если вопросов к «Удмуртии» и «Можге» у читателей особо не возникло, то по поводу Ижевска поднялась оживленная дискуссия. 

На футболке написаны неверные координаты города – 57 градусов северной широты и два градуса восточной долготы. Это случайная точка в Северном море, находящемся от Ижевска на расстоянии не меньше трех тысяч километров.

Кроме того, вопросы ижевчан появились из-за фразы «Родина Калашникова». Защитники Центра территориального развития Удмуртии стали говорить, что, вероятно, имеется в виду автомат Калашникова, а не сам Михаил Тимофеевич, родившийся в селе Алтайского края.

Так или иначе, жители Ижевска продолжают активно обсуждать дизайн футболки.

15:45, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
406
0
#Ижевск\n#одежда