Ижевск. Удмуртия. В Музее искусств Удмуртии открылась выставка «В дороге. Попытка №2» (0+). На ней представил свои работы молодой сирийский художник Зеин Сабур.

Он родился в 1993 году в Латакии в семье известного живописца и педагога Низара Сабура. В 2014 году Зеин Низарович приехал в Россию и поступил в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова на направление «Реклама и дизайн», который успешно окончил в 2018 году. Тогда же в альма-матер прошла первая персональная выставка художника «Попытка №1».

Новая экспозиция включает в себя более десяти масштабных полотен, созданных в 2024 – 2025 годах в технике акриловой живописи. Имея дизайнерское образование, художник владеет профессиональными принципами построения композиции, ритма, цветовой гармонии и контраста. Сами работы наполнены светом солнца, неба и звёзд.

«Не ищите, какой смысл я вкладывал в свои работы, вкладывайте тот смысл, который близок вам. Увидьте в каждой работе то, что хотите, или желаете. И тогда дадите каждой работе шанс быть в ваших сердцах», — рассказал художник на вернисаже.

Выставка разместилась в большом зале Музея искусств на первом этаже, она будет работать до 27 апреля.