Ижевск. Удмуртия. В Музее искусств Удмуртии открылась выставка «Ижкар-Катар. Финно-угорский, тюркский транзит» (0+). Она приурочена к 15-летию Региональной республиканской общественной организации Удмуртской Республики «Творческое объединение "Ижкар"».

Название выставки «Ижкар-Катар» имеет удмуртско-татарские корни. Если Ижкар — это удмуртское название города Ижевска, то катар — слово, которое пришло в южноудмуртский диалект из татарского языка (катар-кадар). Это уважение, достоинство, ценность, авторитет, престиж. На выставке каждый художник своим творчеством создаёт свой уголочек, своеобразный кластер своего творчества, отвечающий звучанию и смыслам этого слова.

Творческое объединение «Ижкар» образовано 3 июля 2009 года. В него входят художники Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Сама выставка «Ижкар-Катар» кочующая: Набережные Челны – Казань – Ижевск. Руководит объединением художник Юрий Лобанов.