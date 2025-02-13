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Выставка современных художников «Ижкар-Катар» открылась в столице Удмуртии

17:20, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Выставка современных художников «Ижкар-Катар» открылась в столице Удмуртии
17:20, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Ижевск\n#художники\n#современное искусство\n#Музей искусств Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
23
0

Она приурочена к 15-летию творческого объединения.

Ижевск. Удмуртия. В Музее искусств Удмуртии открылась выставка «Ижкар-Катар. Финно-угорский, тюркский транзит» (0+). Она приурочена к 15-летию Региональной республиканской общественной организации Удмуртской Республики «Творческое объединение "Ижкар"».

Название выставки «Ижкар-Катар» имеет удмуртско-татарские корни. Если Ижкар — это удмуртское название города Ижевска, то катар — слово, которое пришло в южноудмуртский диалект из татарского языка (катар-кадар). Это уважение, достоинство, ценность, авторитет, престиж. На выставке каждый художник своим творчеством создаёт свой уголочек, своеобразный кластер своего творчества, отвечающий звучанию и смыслам этого слова.

Творческое объединение «Ижкар» образовано 3 июля 2009 года. В него входят художники Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Сама выставка «Ижкар-Катар» кочующая: Набережные Челны – Казань – Ижевск. Руководит объединением художник Юрий Лобанов.

17:20, 13 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Ижевск\n#художники\n#современное искусство\n#Музей искусств Удмуртии