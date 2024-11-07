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Ижевская художница расписала тандыр для ресторана

12:55, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевская художница расписала тандыр для ресторана
12:55, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#художники
Источник фото: vk.com/mila_smile18
231
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Печь, кроме основного функционала, стала предметом интерьера.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская художница Мила Улыбкина расписала внешнюю сторону тандыра для одного из городских ресторанов. Фотографиями она поделилась в соцсетях

«Роспись украшает тандыр, который, кроме функционала, стал ещё и предметом интерьера нового зала. Рисунок должен был не спорить с фактурой поверхности, вписаться в интерьер, и это, на мой взгляд, получилось. Очень приятно было поработать!» — написала художница.

Напомним, одной из последних работ Милы Улыбкиной, видной многим горожанам, стало граффити на стенах МВЕУ на улице Кирова. 

12:55, 07 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#художники