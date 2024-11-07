Ижевская художница расписала тандыр для ресторана

Ижевск. Удмуртия. Ижевская художница Мила Улыбкина расписала внешнюю сторону тандыра для одного из городских ресторанов. Фотографиями она поделилась в соцсетях.

«Роспись украшает тандыр, который, кроме функционала, стал ещё и предметом интерьера нового зала. Рисунок должен был не спорить с фактурой поверхности, вписаться в интерьер, и это, на мой взгляд, получилось. Очень приятно было поработать!» — написала художница.

Напомним, одной из последних работ Милы Улыбкиной, видной многим горожанам, стало граффити на стенах МВЕУ на улице Кирова.