Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка «Рожденные временем» (0), на которой представлены полотна русских художников-авангардистов. Разместилась она в пространстве выставочного центра «Галерея», входящего в «Музей Ижевска».

69 оригинальных графических и живописных полотен начала ХХ века предоставил для экспонирования Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых. Это работы 40 художников, работавших в направлениях: фовизм, кубизм, абстрактное искусство, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм, наивное искусство.

Погружение зрителя в тему русского авангарда в экспозиции начинается с реалистических работ Николая Фешина. Ильи Машкова, Петра Кончаловского. Затем следует блок работ Надежды Удальцовой, Варвары Степановой, связанный с поиском формы. В финале — абстрактное искусство Василия Кандинского, Александра Родченко, Михаила Матюшина.

Выставка будет работать по адресу улица Карла Макса, 244а по 13 апреля.