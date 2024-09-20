В Ижевске открылась выставка работ Марка Шагала

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка русского художника Марка Шагала «Под единым небом» (6+). В пространстве Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств разместились более 100 графических работ из собрания петербуржского коллекционера Павла Башмакова. «Сусанин» побывал на вернисаже.

«Сегодня у нас замечательное событие, ставшее традиционным. Осенью мы открываем интереснейшие выставки совместно с Павлом Башмаковым, хозяином и вдохновителем галереи в Санкт-Петербурге. Все, кто захочет, может вместе с Марком Захаровичем прожить его жизнь, рассматривая работы. В них отражена вся жизнь, менталитет, взгляды на общество и события XX века», — отметил на открытии выставки директор Музея искусств Александр Юрпалов.

Он также подчеркнул, что презентация была бы невозможной без партнёров. Ими стали агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» и инновационный фитнес-клуб «Флайт». Управляющий Flight Сергей Крюков отметил, что его компания собирает успешных людей, которые заботятся о своём физическом состоянии и при этом умеют ценить эстетику.

«Поэтому мы с компанией «КОМОС ГРУПП» и стали генеральными партнёрами этого мероприятия, что подтверждает направленность наших действий», — сказал Сергей Крюков.

Коллекционер-галерист Павел Башмаков напомнил, что в Ижевске уже пятый раз.

«Значит, мне это приносит удовольствие. Я абсолютно не лукавлю. Наш скромный вклад — привозить сюда те работы, которые радовали бы жителей и гостей города и республики. Надеюсь, что этот процесс не будет останавливаться. На следующий год мы уже кое-что наметили… Надеюсь, что каждую осень мы будем так встречаться», — признался Павел Башмаков.

Министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв в свою очередь признался, что всегда гордится, когда узнаёт, что у республики есть друзья.

«Значит, мы интересный регион. «Посмотрев любую картину этого уникального творца, появляются ассоциации, мысли, фантазии, которые отвлекают нас от бытовых, политических событий, которые происходят в стране, мире и с каждым из нас», — сказал Владимир Соловьёв.

Выставка «Марк Шагал. Под единым небом» будет работать до 16 февраля 2025 года.