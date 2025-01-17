К 100-летнему юбилею художника Алексея Холмогорова в Ижевск не могут привезти его картины из Третьяковской галереи

Ижевск. Удмуртия. 14 января в правительстве Удмуртии состоялось заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Народного художника РСФСР Алексея Павловича Холмогорова. Об этом в соцсетях сообщил его родственник Василий Стерхов.

«Запланировано проведение 18 различных мероприятий (выставки, конкурсы, олимпиада, научно-практическая конференция), но два главных, по моему мнению, вопроса так и не решены», — написал Василий Стерхов.

Первый из них — финансирование доставки двух работ А. П. Холмогорова из Третьяковской галереи в Москве в Ижевск. Речь идёт о живописных полотнах «Портрет Зои Михайловой» (1983) и «День Победы. Деревенские ветераны» (1985).

«На совещании мною были приведены примеры работы регионов Поволжья с Третьяковкой и с Русским музеем. В Саранске в 2023 году выставка А. И. Куинджи из фондов Русского музея» 2024 год — выставка И. И. Шишкина из фондов Русского музея. Ульяновск в год 130-летия А. А. Пластова привезли его работы из Третьяковки. Йошкар-Ола в 2023 году — выставка из фондов Русского музея, 95 произведений искусства — И. Е. Репин, Г. Г. Мясоедов, Б. М. Кустодиев, А. П. Рябушкин, П. П. Кончаловский, К. Е. Маковский. Эти регионы в экономическом плане не богаче Удмуртии, однако находят деньги на доставку работ, и жители этих регионов могут увидеть в своих музеях шедевры русского и советского искусства», — говорится в сообщении.

Он также высказал мнение, что председатель Союза художников Удмуртии «предложил заведомо не выполнимые проекты, чтобы только не привезти на выставку работы Холмогорова из Третьяковки».

«Предложение по организации выставки А. П. Холмогорова в Москве с целью популяризации Удмуртии, но это обойдётся в разы дороже, чем доставка работ из Третьяковки, и кто будет этим заниматься? Предложение по выставке работ из Третьяковки в представительстве Удмуртской Республики в Москве тоже невозможно, так как согласно Закона №54 ФЗ и Приказа № 827 Министерства культуры РФ перемещение музейных культурных ценностей возможно только в музеи, занесённые в реестр музеев РФ», — отметил Василий Стерхов.

Его поддержала искусствовед Елена Ковычева, прокомментировав публикацию в соцсетях.

«Холмогоров — художник значительного масштаба, известный в России, заложивший высокий уровень профессионализма всего изобразительного искусства Удмуртии, человек государственного мышления, основатель музея ИЗО, факультета искусств УдГУ. Его юбилей должен стать событием в Удмуртии! Показ населению картин из Третьяковской галереи имеет огромное воспитательное значение, тем более в год юбилея Великой Победы! Надо всем миром собирать на это средства, привлечь спонсоров! Нашлись же деньги на постановку «Сильвы»! И на наш Музей давно уже нужно обратить внимание! Пока — он худший по условиям работы в Поволжье. Надо начинать возрождать авторитет изобразительного искусство Удмуртии! Мы должны им гордиться, а не жалеть!» — написала Елена Ковычева.

Вторым нерешённым вопросом Василий Стерхов назвал вопрос присвоения имени прославленного художника Музею искусств Удмуртии.