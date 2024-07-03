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Для снятия порчи медсестра из Глазова перевела псевдоастрологу более 700 тысяч рублей

13:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для снятия порчи медсестра из Глазова перевела псевдоастрологу более 700 тысяч рублей
13:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6
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#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: unsplash.com (petr sidorov)
6
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Чтобы «исцелиться», женщина оформила кредит.

Глазов. Удмуртия. Для снятия порчи 53-летняя глазовчанка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее медсестра нашла в соцсети объявление о снятии порчи и оказании астрологических услуг. Женщина решила поправить свое здоровье и позвонила по указанному номеру. «Астролог» предложила потерпевшей провести несколько обрядов очищения. За 10 дней в качестве оплаты ритуалов жительница Глазова перевела более 700 тыс. рублей. 

Отмечается, что медсестра оформила кредит, чтобы заплатить за «исцеление». И только после последней оплаты женщина поняла, что общается с мошенниками. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. 

13:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники