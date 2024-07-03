Для снятия порчи медсестра из Глазова перевела псевдоастрологу более 700 тысяч рублей

Глазов. Удмуртия. Для снятия порчи 53-летняя глазовчанка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее медсестра нашла в соцсети объявление о снятии порчи и оказании астрологических услуг. Женщина решила поправить свое здоровье и позвонила по указанному номеру. «Астролог» предложила потерпевшей провести несколько обрядов очищения. За 10 дней в качестве оплаты ритуалов жительница Глазова перевела более 700 тыс. рублей.

Отмечается, что медсестра оформила кредит, чтобы заплатить за «исцеление». И только после последней оплаты женщина поняла, что общается с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.