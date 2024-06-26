На месте Елкибаевских карьеров в Удмуртии могут появиться пруды

Алнаши. Удмуртия. На месте Елкибаевских карьеров в Алнашском районе Удмуртии могут появиться пруды. Об этом рассказал в ходе эфира в соцсетях глава района Алексей Семёнов.

Одна из жительниц спросила его, думают ли приводить в порядок территорию рядом с деревней Елкибаево, где ведётся разработка недр?

Алексей Семёнов отметил, что ООО «Елкибаевский карьер» ведёт разведку и добычу известняка на берегах реки Тойма на основании лицензии. Срок её действия — 11 июня 2030 года.

«После завершения работ подрядчик должен будет выполнить работы по рекультивации карьера. В планах у него – открыть на месте пруды. Считаю, что это неплохо, если у нас появятся пруды, которые планируется зарыбить», — отметил глава района.