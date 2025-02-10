Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам представят предварительную концепцию благоустройства пруда на улице Автозаводской. Об этом сообщает администрация города.

«На основе мнения активных горожан, онлайн-опроса и проектного семинара проектировщики составили предварительную концепцию развития пространства возле пруда», — рассказали в горадминистрации.

В 18:00 12 февраля архитекторы в онлайн-формате покажут генплан территории, изображения основных зон, а также ответят на вопросы ижевчан. Отмечается, что замечания горожан будут учитываться при доработке концепции.

Трансляция обсуждения откроется по ссылке.