На Брызгаловском пруду в Удмуртии закончили ремонт плотины

Вавож. Удмуртия. В селе Брызгалово, что в Вавожском районе Удмуртии, завершились работы по ремонту гидротехнического сооружения. Об этом в соцсетях рассказал глава района Сергей Зорин.

«Сегодня Брызгаловский пруд занимает пятое место по размеру зеркала и объёму воды среди водных объектов Удмуртии. Данное сооружение было возведено более 30 лет назад и на момент начала ремонтных работ было сильно изношено. Подрядчику потребовалось три года, чтобы завершить все работы. Главная задача ГТС — защита близлежащих населённых пунктов от затопления», — отметил глава района.

Он подчеркнул, что ремонт ГТС был выполнен в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который является частью нацпроекта «Экология».