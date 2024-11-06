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На Брызгаловском пруду в Удмуртии закончили ремонт плотины

13:10, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На Брызгаловском пруду в Удмуртии закончили ремонт плотины
13:10, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Вавожский район\n#пруды
Источник фото: администрация Вавожского района УР
36
0

Работы на сильно изношенном сооружении шли три года.

Вавож. Удмуртия. В селе Брызгалово, что в Вавожском районе Удмуртии, завершились работы по ремонту гидротехнического сооружения. Об этом в соцсетях рассказал глава района Сергей Зорин.

«Сегодня Брызгаловский пруд занимает пятое место по размеру зеркала и объёму воды среди водных объектов Удмуртии. Данное сооружение было возведено более 30 лет назад и на момент начала ремонтных работ было сильно изношено. Подрядчику потребовалось три года, чтобы завершить все работы. Главная задача ГТС — защита близлежащих населённых пунктов от затопления», — отметил глава района.

Он подчеркнул, что ремонт ГТС был выполнен в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который является частью нацпроекта «Экология».

13:10, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Вавожский район\n#пруды