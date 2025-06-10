Завьялово. Удмуртия. В пруду Завьяловского района спасли тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 9 июня. Компания из двух мужчин и двух женщин отдыхала у пруда деревни Каменное Завьяловского района. Несмотря на то, что это место не оборудовано для купания, 41-летняя женщина решила поплавать. В какой-то момент она начала тонуть, друзья успели достать её на берег. Женщину госпитализировали.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что не стоит купаться в непредназначенных для этого местах, также нельзя плавать в пьяном состоянии и оставлять детей у воды без присмотра.