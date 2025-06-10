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На пруду в Завьяловском районе чуть не утонула женщина

10:28, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На пруду в Завьяловском районе чуть не утонула женщина
10:28, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#пруды\n#плавание\n#спасатели
Источник фото: unsplash.com (Lee Soo hyun)
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Её вовремя спасли друзья.

Завьялово. Удмуртия. В пруду Завьяловского района спасли тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Инцидент произошёл вечером 9 июня. Компания из двух мужчин и двух женщин отдыхала у пруда деревни Каменное Завьяловского района. Несмотря на то, что это место не оборудовано для купания, 41-летняя женщина решила поплавать. В какой-то момент она начала тонуть, друзья успели достать её на берег. Женщину госпитализировали.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что не стоит купаться в непредназначенных для этого местах, также нельзя плавать в пьяном состоянии и оставлять детей у воды без присмотра.  

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10:28, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пруды\n#плавание\n#спасатели