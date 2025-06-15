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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Увинском районе утонул 39-летний мужчина

15:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Увинском районе утонул 39-летний мужчина
15:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#пруды\n#утопление
Источник фото: скриншот из видео
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Его тело обнаружили друзья.

Ува. Удмуртия. На пруду в Увинском районе утонул 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Во время отдыха у села Подмой компания молодых людей решила искупаться. Один из них так и не смог выплыть обратно. Его тело обнаружили друзья.

«Отметим, что место для купания не оборудовано», — написали в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось о 38-летнем мужчине, который утонул в Кенском пруду Завьяловского района. Позже выяснилось, что в водоёме погиб актёр драмтеатра Удмуртии Сергей Тоичкин.

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15:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
95
0
#пруды\n#утопление