Ува. Удмуртия. На пруду в Увинском районе утонул 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Во время отдыха у села Подмой компания молодых людей решила искупаться. Один из них так и не смог выплыть обратно. Его тело обнаружили друзья.

«Отметим, что место для купания не оборудовано», — написали в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось о 38-летнем мужчине, который утонул в Кенском пруду Завьяловского района. Позже выяснилось, что в водоёме погиб актёр драмтеатра Удмуртии Сергей Тоичкин.