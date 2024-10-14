В Берёзовском лесу Воткинска появились качели с видом на городской пруд

Их уже облюбовали горожане.
Воткинск. Удмуртия. Теперь жители и гости Воткинска могут любоваться городским прудом с качелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.
Качели установили на смотровой площадке в Берёзовском лесу.
Отмечается, что в выходные в новом общественном пространстве «Сила леса» гуляет множество горожан. Они проходят по тропе здоровья с родственниками и друзьями, а в конце маршрута отдыхают на смотровой площадке на Шарканском мысе.
Посетители уже опробовали качели.
Напомним, что пирс и смотровую площадку построили в 2024 году.