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В Берёзовском лесу Воткинска появились качели с видом на городской пруд

09:40, 14 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Берёзовском лесу Воткинска появились качели с видом на городской пруд
09:40, 14 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#пруды
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
116
0

Их уже облюбовали горожане.

Воткинск. Удмуртия. Теперь жители и гости Воткинска могут любоваться городским прудом с качелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Качели установили на смотровой площадке в Берёзовском лесу. 

Отмечается, что в выходные в новом общественном пространстве «Сила леса» гуляет множество горожан. Они проходят по тропе здоровья с родственниками и друзьями, а в конце маршрута отдыхают на смотровой площадке на Шарканском мысе. 

Посетители уже опробовали качели. 

Напомним, что пирс и смотровую площадку построили в 2024 году

09:40, 14 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#пруды