В Берёзовском лесу Воткинска появились качели с видом на городской пруд

Воткинск. Удмуртия. Теперь жители и гости Воткинска могут любоваться городским прудом с качелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Качели установили на смотровой площадке в Берёзовском лесу.

Отмечается, что в выходные в новом общественном пространстве «Сила леса» гуляет множество горожан. Они проходят по тропе здоровья с родственниками и друзьями, а в конце маршрута отдыхают на смотровой площадке на Шарканском мысе.

Посетители уже опробовали качели.

Напомним, что пирс и смотровую площадку построили в 2024 году.