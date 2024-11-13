В Воткинске ограничили выход на лёд на всех водоёмах города

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске подписали постановление об ограничении выхода на лёд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Ограничения распространяются не только на воткинский пруд, но и все водоёмы города. Их ввели с 12 ноября в связи с непрочностью ледяного покрова и снимут, когда на водоёмах установится безопасная толщина льда — не менее 7 см.

Отмечается, что пешие переправы считаются безопасными, когда толщина льда достигает 15 см и более, а машины могут выезжать на лёд толщиной не менее 30 см.