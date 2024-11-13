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В Воткинске ограничили выход на лёд на всех водоёмах города

09:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске ограничили выход на лёд на всех водоёмах города
09:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруды\n#водоёмы\n#лед\n#ограничения
Источник фото: пресс-служба администрации Воткинска
92
0

Пока лёд непрочный и может не выдержать человека.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске подписали постановление об ограничении выхода на лёд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Ограничения распространяются не только на воткинский пруд, но и все водоёмы города. Их ввели с 12 ноября в связи с непрочностью ледяного покрова и снимут, когда на водоёмах установится безопасная толщина льда — не менее 7 см.

Отмечается, что пешие переправы считаются безопасными, когда толщина льда достигает 15 см и более, а машины могут выезжать на лёд толщиной не менее 30 см. 

09:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруды\n#водоёмы\n#лед\n#ограничения