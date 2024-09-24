Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Палагай Юкаменского района

Там установили смотровую площадку и наполнили пруд водой.
Палагай. Удмуртия. Первый этап благоустройства набережной пруда в деревне Палагай Юкаменского района завершился. Об этом сообщил глава района Дамир Касимов на своей странице «ВКонтакте».
На объекте установили смотровую площадку и заполнили пруд водой.
«Теперь это прекрасное место для отдыха и общения для всех жителей деревни. Получилось классно!», — высказался Дамир Касимов.
Продолжить работы по благоустройству набережной планируют в 2025 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в деревне отремонтируют повреждённую ураганом крышу местного Дома культуры.