Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Палагай Юкаменского района

Палагай. Удмуртия. Первый этап благоустройства набережной пруда в деревне Палагай Юкаменского района завершился. Об этом сообщил глава района Дамир Касимов на своей странице «ВКонтакте».

На объекте установили смотровую площадку и заполнили пруд водой.

«Теперь это прекрасное место для отдыха и общения для всех жителей деревни. Получилось классно!», — высказался Дамир Касимов.

Продолжить работы по благоустройству набережной планируют в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в деревне отремонтируют повреждённую ураганом крышу местного Дома культуры.