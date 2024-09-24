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Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Палагай Юкаменского района

09:40, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Палагай Юкаменского района
09:40, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#пруды\n#деревня\n#благоустройство
Фото: Дамир Касимов
77
0

Там установили смотровую площадку и наполнили пруд водой.

Палагай. Удмуртия. Первый этап благоустройства набережной пруда в деревне Палагай Юкаменского района завершился. Об этом сообщил глава района Дамир Касимов на своей странице «ВКонтакте».

На объекте установили смотровую площадку и заполнили пруд водой.

«Теперь это прекрасное место для отдыха и общения для всех жителей деревни. Получилось классно!», — высказался Дамир Касимов.

Продолжить работы по благоустройству набережной планируют в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в деревне отремонтируют повреждённую ураганом крышу местного Дома культуры.

09:40, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#пруды\n#деревня\n#благоустройство