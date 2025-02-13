Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Жителям Ижевска показали возможный вариант благоустройства пруда на улице Автозаводской

10:40, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителям Ижевска показали возможный вариант благоустройства пруда на улице Автозаводской
10:40, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#благоустройство\n#общественные пространства
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
137
0

Территорию предложили разделить на несколько зон под разные задачи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 февраля прошла презентация предварительной концепции благоустройства пруда на улице Автозаводской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В основу концепции легли пожелания горожан.

«Проектировщики предложили разделить территорию пруда на несколько зон: спортивную, событийную, открыть зону тихого отдыха и парковку, организовать прогулочную дорожку по берегу пруда, детскую площадку», – говорится в сообщении.

Также ижевчанам предлагают помочь проектировщикам, заполнив специально созданную анкету. В анкете можно посмотреть видео с презентацией концепции и оставить свои предложения по доработке.


Фото: пресс-служба администрации Ижевска

10:40, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#благоустройство\n#общественные пространства