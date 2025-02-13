Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 февраля прошла презентация предварительной концепции благоустройства пруда на улице Автозаводской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В основу концепции легли пожелания горожан.

«Проектировщики предложили разделить территорию пруда на несколько зон: спортивную, событийную, открыть зону тихого отдыха и парковку, организовать прогулочную дорожку по берегу пруда, детскую площадку», – говорится в сообщении.

Также ижевчанам предлагают помочь проектировщикам, заполнив специально созданную анкету. В анкете можно посмотреть видео с презентацией концепции и оставить свои предложения по доработке.



Фото: пресс-служба администрации Ижевска