Удмуртию ждут интенсивные и продолжительные дожди и снегопады

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию накроет продолжительными и интенсивные осадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днём во вторник, 26 марта, воздух прогреется до +2…+7 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

В середине недели усилится ветер, осадки примут интенсивный и продолжительный характер. С ночи на среду до ночи на четверг будет идти снег, в том числе мокрый, а на юге республики — дожди. Утром 28 марта осадки ослабнут. Днём ожидает небольшие снег и дождь.

В среду температура воздуха составит -2…+3, в четверг — до -3…+2. В ночь на пятницу похолодает до -10 градусов, а днём столбики термометров покажут +1…+6. Осадки на этот день не прогнозируются.

На дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

По предварительным данным, в выходные станет теплее.