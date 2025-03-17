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Удмуртия получила партию вакцин от бешенства среди животных

15:44, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия получила партию вакцин от бешенства среди животных
15:44, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцина\n#бешенство
Источник фото: ГУ ветеринарии по Удмуртии
41
0

Ветеринарам предстоит разложить в лесах республики около 300 тысяч доз. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию получила первую в этом году партию оральной вакцины против бешенства среди диких животных. Об этом сообщает главное управление ветеринарии по республике. 

Ветеринарам предстоит разложить по лесам 300 тысяч доз съедобных вакцин для плотоядных зверей. 

Этот метод вакцинации предполагает использование специальных брикетов-приманок, поедаемых дикими хищниками. В 2024 году в лесах Удмуртии было распределено более 400 тысяч таких доз.

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15:44, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцина\n#бешенство