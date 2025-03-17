Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию получила первую в этом году партию оральной вакцины против бешенства среди диких животных. Об этом сообщает главное управление ветеринарии по республике.

Ветеринарам предстоит разложить по лесам 300 тысяч доз съедобных вакцин для плотоядных зверей.

Этот метод вакцинации предполагает использование специальных брикетов-приманок, поедаемых дикими хищниками. В 2024 году в лесах Удмуртии было распределено более 400 тысяч таких доз.