Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Домашняя собака заразилась бешенством от дикого зверя в Удмуртии

11:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Домашняя собака заразилась бешенством от дикого зверя в Удмуртии
11:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#собака\n#бешенство
Фото: unsplash.com (Robert Larsson)
98
0

Владельцы не придали значения контакту животных и не вакцинировали питомца.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии диагноз «бешенство» подтвердился у домашней собаки. Об этом сообщает ГУ ветеринарии Удмуртии. 

В августе в Каракулинском районе домашняя собака контактировала с диким хищником. Её владельцы не сообщили о случившемся в государственную ветеринарную службу и не сводили питомца на вакцинацию. В сентябре собака заболела. 

У животного проявились клинические признаки бешенства: агрессия, паралич задних конечностей и рвота после приема воды. Вскоре собака погибла. Диагноз «бешенство» подтвердился. 

Территорию, где содержался домашний питомец, уже дезинфицировали. Людям, которые контактировали с ним, рекомендовали обратиться в больницу. 

Всего в 2024 году в Удмуртии зафиксировали 17 случаев бешенства животных.  

11:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#собака\n#бешенство