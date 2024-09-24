Домашняя собака заразилась бешенством от дикого зверя в Удмуртии

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии диагноз «бешенство» подтвердился у домашней собаки. Об этом сообщает ГУ ветеринарии Удмуртии.

В августе в Каракулинском районе домашняя собака контактировала с диким хищником. Её владельцы не сообщили о случившемся в государственную ветеринарную службу и не сводили питомца на вакцинацию. В сентябре собака заболела.

У животного проявились клинические признаки бешенства: агрессия, паралич задних конечностей и рвота после приема воды. Вскоре собака погибла. Диагноз «бешенство» подтвердился.

Территорию, где содержался домашний питомец, уже дезинфицировали. Людям, которые контактировали с ним, рекомендовали обратиться в больницу.

Всего в 2024 году в Удмуртии зафиксировали 17 случаев бешенства животных.