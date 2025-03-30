Вавож. Удмуртия. В Удмуртии выявили седьмой случай заражения бешенством. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

В деревне Большое Волково Вавожского района лиса проникла в хозяйство, где контактировала с хряком. Позже мёртвое животное было найдено на придомой территории. Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал для исследования в лаборатории. У животного подтвердился диагноз бешенства.

«Помещения и территорию личного подсобного хозяйства продезинфицировали, домашних животных осмотрели и провакцинировали против бешенства, сейчас за ними установлено наблюдение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сарапуле бешеная кошка напала на собаку и женщину.