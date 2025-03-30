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В личном хозяйстве Вавожского района обнаружили труп бешеной лисы 

10:42, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В личном хозяйстве Вавожского района обнаружили труп бешеной лисы 
10:42, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Вавожский район\n#бешенство
Источник фото: Главное управление ветеринарии Удмуртии
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Перед смертью заражённое животное контактировало с домашним хряком. 

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии выявили седьмой случай заражения бешенством. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

В деревне Большое Волково Вавожского района лиса проникла в хозяйство, где контактировала с хряком. Позже мёртвое животное было найдено на придомой территории. Специалисты ветслужбы отобрали патологический материал для исследования в лаборатории. У животного подтвердился диагноз бешенства.

«Помещения и территорию личного подсобного хозяйства продезинфицировали, домашних животных осмотрели и провакцинировали против бешенства, сейчас за ними установлено наблюдение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сарапуле бешеная кошка напала на собаку и женщину.

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10:42, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
111
0
#Вавожский район\n#бешенство