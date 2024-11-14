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Вторую зараженную бешенством лису обнаружили в Удмуртии в ноябре

10:20, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вторую зараженную бешенством лису обнаружили в Удмуртии в ноябре
10:20, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Киясово\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство
Источник фото: unsplash.com (Anastasia Clark)
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Животное проникло в личное подворное хозяйство и подралось с собаками.

Киясово. Удмуртия. В ноябре в Удмуртии зафиксировали второй случай бешенства у лисы. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии.

В Киясово лиса проникла на территорию личного подворного хозяйства и подралась с домашними собаками. Сотрудники госветслужбы отобрали у дикого животного патологический материал. Специалисты подтвердили диагноз «бешенство». 

Отмечается, что в текущем году на территории Киясовского района зарегистрировано 8 случаев бешенства. Карантин, который ранее действовал в районе, продлили ещё на два месяца. 

Также 16 и 17 ноября в Киясово ветеринарная служба проведёт подворовые обходы, чтобы вакцинировать домашних животных против бешенства. Местным жителям напоминают, что эта болезнь опасна как для животных, так и для людей. 

С начала 2024 года в Удмуртии выявлено 20 случаев бешенства диких животных.

Напомним, что в начале ноября труп заражённой бешенством лисы нашли в деревне Лудорвай

10:20, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
260
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#дикие животные\n#бешенство