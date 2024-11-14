Вторую зараженную бешенством лису обнаружили в Удмуртии в ноябре

Киясово. Удмуртия. В ноябре в Удмуртии зафиксировали второй случай бешенства у лисы. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии.

В Киясово лиса проникла на территорию личного подворного хозяйства и подралась с домашними собаками. Сотрудники госветслужбы отобрали у дикого животного патологический материал. Специалисты подтвердили диагноз «бешенство».

Отмечается, что в текущем году на территории Киясовского района зарегистрировано 8 случаев бешенства. Карантин, который ранее действовал в районе, продлили ещё на два месяца.

Также 16 и 17 ноября в Киясово ветеринарная служба проведёт подворовые обходы, чтобы вакцинировать домашних животных против бешенства. Местным жителям напоминают, что эта болезнь опасна как для животных, так и для людей.

С начала 2024 года в Удмуртии выявлено 20 случаев бешенства диких животных.

Напомним, что в начале ноября труп заражённой бешенством лисы нашли в деревне Лудорвай.