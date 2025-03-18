Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии выявили пятый случай бешенства у животных. Об этом сообщает республиканское Главное управление ветеринарии.

В селе Каракулино лиса на территории частного подворья проникла в вольер с собаками. Позже хозяин обнаружил лису мертвой. Лабораторные исследования показали, что дикое животное было заражено бешенством.

На месте обнаружения трупа проведена дезинфекция, собаки вакцинированы против бешенства. Владельцу личного хозяйства рекомендовано обратиться в медицинское учреждение.

В ведомстве напомнили, что основная мера борьбы с бешенством — профилактическая вакцинация домашних и диких животных против опасного вируса. Бесплатная иммунизация животных организована во всех государственных ветеринарных станциях и лечебницах Удмуртии в течение всего года.

Напомним, печальную статистику заболевания в 2025 году открыл в январе кот в селе Нылга Увинского района.