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Домашний кот первым в 2025 году в Удмуртии заразился бешенством

16:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Домашний кот первым в 2025 году в Удмуртии заразился бешенством
16:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
137
0
#Увинский район\n#домашние животные\n#бешенство
Источник фото: Главное управление ветеринарии Удмуртии
137
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В селе Нылга Увинского района установили двухмесячный карантин.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали первый в 2025 году случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

Бешенством заразился кот из села Нылга Увинского района. Хозяйка рассказала, что в начале кот стал агрессивным и дважды поцарапал её, но вскоре стал вялым — у него отказали задние лапы. Женщина обратилась в ветлечебницу лишь после гибели животного. Отмечается, что с момента заражения до смерти прошло всего несколько дней.

Специалисты ветслужбы выехали на место и собрали патологический материал, который в дальнейшем отправили для лабораторных исследований. Они подтвердили диагноз «бешенство».

После этого в хозяйстве, где проживал кот, провели дезинфекцию. С 31 января в селе Нылга установили двухмесячный карантин.

16:25, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
137
0
#Увинский район\n#домашние животные\n#бешенство