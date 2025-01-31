Ува. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали первый в 2025 году случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

Бешенством заразился кот из села Нылга Увинского района. Хозяйка рассказала, что в начале кот стал агрессивным и дважды поцарапал её, но вскоре стал вялым — у него отказали задние лапы. Женщина обратилась в ветлечебницу лишь после гибели животного. Отмечается, что с момента заражения до смерти прошло всего несколько дней.

Специалисты ветслужбы выехали на место и собрали патологический материал, который в дальнейшем отправили для лабораторных исследований. Они подтвердили диагноз «бешенство».

После этого в хозяйстве, где проживал кот, провели дезинфекцию. С 31 января в селе Нылга установили двухмесячный карантин.