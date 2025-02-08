Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Ижевске зафиксирован первый случай бешенства в 2025 году

12:25, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске зафиксирован первый случай бешенства в 2025 году
12:25, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
373
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бешенство
Источник фото: unsplash.com
373
0

Непривитая собака, вероятно, заразилось после контакта с диким зверем. Это уже второй случай бешенства в Удмуртии с начала года.

Ижевск. Удмуртия. 7 февраля в Ленинском районе Ижевска выявлен первый в 2025 году случай бешенства. Заразилась домашняя собака. По данным ветеринарных служб, животное не было привито от этой смертельно опасной болезни. Предполагается, что заражение произошло после контакта с диким животным. Об этом сообщает ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Это уже второй случай бешенства в Удмуртии с начала года. Ранее, в январе, в селе Нылга Увинского района от бешенства погиб домашний кот. По словам хозяйки, питомец сначала проявлял агрессию, поцарапав ее, но вскоре стал вялым, у него отказали задние лапы. Обращение в ветеринарную клинику последовало только после гибели животного.

12:25, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
373
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бешенство