Ижевск. Удмуртия. 7 февраля в Ленинском районе Ижевска выявлен первый в 2025 году случай бешенства. Заразилась домашняя собака. По данным ветеринарных служб, животное не было привито от этой смертельно опасной болезни. Предполагается, что заражение произошло после контакта с диким животным. Об этом сообщает ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Это уже второй случай бешенства в Удмуртии с начала года. Ранее, в январе, в селе Нылга Увинского района от бешенства погиб домашний кот. По словам хозяйки, питомец сначала проявлял агрессию, поцарапав ее, но вскоре стал вялым, у него отказали задние лапы. Обращение в ветеринарную клинику последовало только после гибели животного.