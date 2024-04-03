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Ремонтные работы возобновили на Сюмсинском пруду в Удмуртии

16:20, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ремонтные работы возобновили на Сюмсинском пруду в Удмуртии
16:20, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Сюмсинский район\n#пруды
Фото: администрация Сюмсинского района УР
283
0

Обустройство гидротехнического сооружения ведётся с 2022 года.

Сюмси. Удмуртия. На Сюмсинском пруду возобновились ремонтные работы. Об этом рассказал в соцсетях глава одноимённого района Павел Кудрявцев.

«В настоящее время подрядчик ООО "ВК ПОДТЕХ" ведёт проливку подпорной стенки. А предстоит выполнить работы по устройству водосбросной системы, установить шлюзы и обустроить мостик. Подрядчику в соответствии с планом на 2024 год предстоит выполнить работы на общую сумму более 21 млн рублей», — написал глава Сюмсинского района.

Напомним, что к ремонту ГТС Сюмсинского пруда приступили ещё в 2022 году, освоив 22 миллиона рублей. Полностью ремонтные работы планируется закончить в 2024 году.

«Все работы осуществляются согласно проекта в установленные сроки. Жителей прошу соблюдать меры безопасности вблизи стройки», — обратился Павел Кудрявцев.

16:20, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Сюмсинский район\n#пруды