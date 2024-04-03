Ремонтные работы возобновили на Сюмсинском пруду в Удмуртии

Сюмси. Удмуртия. На Сюмсинском пруду возобновились ремонтные работы. Об этом рассказал в соцсетях глава одноимённого района Павел Кудрявцев.

«В настоящее время подрядчик ООО "ВК ПОДТЕХ" ведёт проливку подпорной стенки. А предстоит выполнить работы по устройству водосбросной системы, установить шлюзы и обустроить мостик. Подрядчику в соответствии с планом на 2024 год предстоит выполнить работы на общую сумму более 21 млн рублей», — написал глава Сюмсинского района.

Напомним, что к ремонту ГТС Сюмсинского пруда приступили ещё в 2022 году, освоив 22 миллиона рублей. Полностью ремонтные работы планируется закончить в 2024 году.

«Все работы осуществляются согласно проекта в установленные сроки. Жителей прошу соблюдать меры безопасности вблизи стройки», — обратился Павел Кудрявцев.