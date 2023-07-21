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Из пруда в Красногорском районе достали тело пропавшего мужчины

09:50, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Из пруда в Красногорском районе достали тело пропавшего мужчины
09:50, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#пруды\n#тело\n#смерть\n#МЧС
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Его искали с 17 июля.

Красногорское. Удмуртия. В пруду Красногорского района нашли тело мужчины 1964 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграм-канале. 

Мужчину искали с 17 июля. 20 июля в 21:10 сотрудники Государственной противопожарной службы Удмуртии обнаружили и извлекли его тело из пруда в селе Красногорское. 

Причины и обстоятельства гибели выясняются. 

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии во время отдыха на водоеме соблюдать правила безопасности и воздержаться от употребления алкоголя.  

09:50, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пруды\n#тело\n#смерть\n#МЧС