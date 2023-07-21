Из пруда в Красногорском районе достали тело пропавшего мужчины

Красногорское. Удмуртия. В пруду Красногорского района нашли тело мужчины 1964 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграм-канале.

Мужчину искали с 17 июля. 20 июля в 21:10 сотрудники Государственной противопожарной службы Удмуртии обнаружили и извлекли его тело из пруда в селе Красногорское.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии во время отдыха на водоеме соблюдать правила безопасности и воздержаться от употребления алкоголя.