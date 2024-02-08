9 февраля начнется спуск воды Ижевского пруда

Ижевск. Удмуртия. В преддверии весны ожидается понижение уровня воды в нескольких прудах Удмуртии. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов в своих соцсетях.

Погодные условия и близость весны вынуждают переходить к противопаводковым мероприятиям, одним из которых станет снижение уровня воды в крупнейших водоёмах Удмуртии.

9 февраля планируется спустить воду в Ижевском пруду, 26 февраля — в Камбарском пруду, 10 и 11 марта сработка гидроузлов коснётся Пудемского и Воткинского прудов.

«Важно скоординировать действия всех служб, чтобы сократить негативные последствия таяния этой большой снежной массы как для людей, так и для экономики», — высказался Ярослав Семенов.

Напомним, по мнению МЧС, Удмуртия полностью готова к прохождению весеннего паводка. Пик прохождения паводка ожидается с 15 по 24 апреля.